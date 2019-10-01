Геращенко пояснила, чому «формула Штайнмаєра» є кремлівською пасткою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геращенко наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань

Викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як «вибори в цілому можуть бути визнані демократичними», зауважила Геращенко

Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи через так звану формулу Штайнмаєра провести місцеві вибори на окупованих територіях без попереднього виконання всіх безпекових умов для таких виборів.

Про це під час брифінгу заявила співголова фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку», – підкреслила Геращенко, яку цитує пресслужба політсили.

Вона зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися «формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка». «Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна – ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання», – підкреслила співголова фракції.

Вона наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За словами політика, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.

«Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз – коли нам говорять, що діє перемир’я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення – це взагалі, як мені здається, велика авантюра», – сказала Геращенко.

За її словами, якщо йдеться про так звані формули Штайнмаєра, які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як «вибори в цілому можуть бути визнані демократичними».

«Ми знаємо, що таке визнані світом вибори демократичними, за стандартами ОБСЄ. І ми знаємо, що таке «в цілому визнані» Російською Федерацією. Це як кажуть – дві великі різниці», – зауважила Геращенко.

«Тому ми категорично проти подібних речей», – підкреслила політик.

Геращенко також додала: «Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди «Гіві», «Мотороли», буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України».

«Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання українських політичних сил партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки – воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна», – заявила Геращенко.

Як відомо, 1 жовтня у Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений у серпні із Тристоронньої контактної групи у Мінську, попередив, що від імені ТКГ в Мінську «готується папірець для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана «формула Штайнмайєра», який, як він підкреслив, не слід підписувати.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив російським пропагандистським ресурсам, що зустріч президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату.

Читайте також: