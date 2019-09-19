Україна у Мінську назвала умови реалізації «формули Штайнмайєра»



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Реалізація формули можлива лише за умови виконання певних пунктів

Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмайєра щодо місцевих виборів

Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої «формули Штайнмайєра» щодо місцевих виборів на Донбасі, але її реалізація можлива за кількох умов.

Про це написала у Facebook речниця представника України в ТКГ, експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

«Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмайєра щодо місцевих виборів. Однак реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів:

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами», - наголосила вона.

За словами Оліфер, українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість, підкреслила Оліфер, російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція, за її словами, ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках.

Окрім того, за словами речниці, під час зустрічі у Мінську досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб. Також обговорено перебіг відновлення моста у Станиці Луганській.

Оліфер повідомила, що у соціально-економічній підгрупі ТКГ працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу та підготовкою до холодної пори року.

Як повідомлялось, так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції. За його словами, «формула Штайнмайєра» була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.

Напередодні Помпео та Пристайко провели першу телефонну розмову.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.