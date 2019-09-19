Сайдік: на переговорах у Мінську не узгодили «формулу Штайнмайєра»



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Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік

Переговори у Мінську продовжаться 1 жовтня

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі продовжить дискусії з питань імплементації «формули Штайнмайєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

Про це за підсумками засідання ТКГ заявив спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Дорожню карту» про втілення так званої формули Штайнмайєра обговорювали на засіданні політичної підгрупи. Але про якесь рішення посол Сайдік не сказав, заявивши, що ТКГ працює за принципом консенсусу, і він не може коментувати позиції сторін», - йдеться у повідомленні.

Цю тему продовжать обговорювати 1 жовтня, додав Сайдік.

Також, за його словами, тоді ж продовжиться обговорення питання розведення сил і засобів ураження на Донбасі та обмін полоненими.

Напередодні Україна у Мінську назвала умови реалізації «формули Штайнмайєра».

Як повідомлялось, так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції. За його словами, «формула Штайнмайєра» була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.

Напередодні Помпео та Пристайко провели першу телефонну розмову.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.

Джерело: Радіо Свобода