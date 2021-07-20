Подалі від «руського міра». Кулеба розповів про єдність України, Молдови та Грузії (відео)

Асоційоване тріо – це відрізання трьох наших країн від «руського міра» та концепцій «єдіного народа»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook розповів про результати візиту Володимира Зеленського до Грузії, де було піднято ключову тему – безпека українців за кордоном.

«Були звільнені в Грузії двоє громадян України, а саме українські яхтсмени Володимир Дяченко та Юрій Хомич. З листопада минулого року у нас були непрості переговори з Грузією за звільнення цих людей. Важливо, що їх звільнили, скасувавши їхню судимість», – підкреслив Кулеба.

Кулеба додав, що другий безпековий момент пов’язаний із візитом на розмежувальну лінію між Грузією та окупованою територією Абхазії. «Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь є однаковими. Неформальна підтримка за принципом «нас там нєт», намагання ввести своїх миротворців, паспортизація, русифікація, зміцнення кордону між окупованими територіями та «материковою» країною тощо. Все це ми добре знаємо на нашому прикладі», – наголосив дипломат.

Він акцентував увагу на тому, що протидіяти російським окупаційним намірам Грузії, Україні та Молдові потрібно разом. «Якщо країни Чорного моря і члени НАТО плюс Україна, Грузія і Молдова не об'єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро, поділить його навпіл і почне повністю володарювати у цій зоні».

Кулеба підкреслив, що важливо, аби Україна створювала довкола себе альянси, які сприятимуть досягненню важливих цілей у зовнішній політиці. «Для посилення нашої інтеграції ми створили асоційоване тріо України, Грузії і Молдови. Лідери цього тріо були на саміті в Батумі за участі президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Без членства наших трьох країн в ЄС, дбати про повноцінну безпеку Європи буде неможливо», – уточнив дипломат.

Кулеба висловив оптимізм, що все більше країн в ЄС починають думати в рамках цієї парадигми. «Асоційоване тріо – це відрізання трьох наших країн від «руського міра» та концепцій «єдіного народа». У нас було спільне минуле з РФ, але спільне майбутнє у нас – у Європі», – резюмував він.

Додамо, що українська делегація прибула в Грузію, де збиралася вирішити три безпекових питання. Про це написав у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Як відомо, громадян України звинуватили у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

Зазначимо, 19 липня Зеленський здійснює робочий візит до Грузії.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня прибула літаком в Україну.

23 червня грузинська лідерка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.