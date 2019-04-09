Головний рабин України просить ЦВК продовжити роботу виборчих дільниць 21 квітня через Песах



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Моше Реувен Азман Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Моше Реувен Азман попросив подовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22 годин 30 хвилин, хоча б по одній дільниці у великих містах, оскільки за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок

Головний рабин України попросив ЦВК продовжити роботу виборчих дільниць 21 квітня через Песах. Про це йдеться у офіційному зверненні Головного рабина України та Києва Моше Реувена Азмана до керівництва Центральної виборчої комісії.

«Прошу 21 квітня 2019 року подовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22 годин 30 хвилин, хоча б по одній дільниці у великих містах», — йдеться у зверненні.

Рабин пояснює своє прохання припаданням дати Другого туру виборів Президента України на другий день свята Песах, під час якого за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок.

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).