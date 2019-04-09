ЦВК повідомила, як мають проходити дебати між Порошенком та Зеленським



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Дебати має проводити Національна телекомпанія з 20:00 по 21:00 19 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не прийде, то на Суспільному будуть показувати «звіряток»

Центральна виборча комісія і Національна суспільна телерадіокомпанія України вважають за можливе провести дебати кандидатів на посаду президента 19 квітня о 20:00, а після цього — кандидати можуть продовжити обговорення у форматі "ток-шоу", але не за державний кошт.

Про це сьогодні на брифінгу заявили голова ЦВК Тетяна Сліпачук та голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

Голова ЦВК підтвердила, що кандидати можуть проводити спілкування у форматі «ток-шоу чи спільного заходу» (на НСК «Олімпійському»), але фінансуватись ця активність має за кошти виборчих фондів кандидатів.

Якщо кандидати не з'являться на офіційні дебати, то в ефірі транслюватимуть нейтральний контент про «звіряток». При цьому на екрані розмістять відповідне повідомлення.

За словами голови ЦВК, комісія законом зобов'язана забезпечити проведення дебатів спільно із НСТУ за державні кошти. Вона заявила, що в ЦВК наразі не бачать підстав для зміни постанови від 5 травня 2014 року № 472, якою визначається, що теледебати між кандидатами відбуваються в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Ці дебати мають відповідати таким умовам:

проводити їх має НСТУ

доступ до трансляції мають мати усі телерадіокомпанії

чітка структура: вступ та конкретний час на запитання й відповіді

неприпустимість агітаційної символіки у студії

ведучий є лише модератором.

Зураб Аласанія підкреслив, що НСТУ готовий до проведення дебатів саме у такому «строгому форматі», а «після цього готовий надати кандидатам https://glavcom.ua/country/society/alasaniya-zaproponuvav-kandidatam-u-prezidenti-zustritisya-pislya-debativ-584477.html#mce_temp_url# і державних же коштів».

За його словами, спілкування кандидатів у цей час може проходити за участі експертів і журналістів.

"Готові на офіційні дебати 19 числа о 20 годині протягом однієї години, а після того — будь-який час і будь-який формат", - сказав пан Аласанія.

Нагадаємо, команда кандидата у президенти Володимира Зеленського хоче дебати на «Олімпійському» 19 квітня, а не в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України і готова оплатити половину вартості. Іншу частину, на її думку, мав би оплатити штаб кандидата у президенти Петра Порошенка.

Джерело: BBC