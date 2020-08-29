Нічний штурм Умані. Через сутичку з хасидами відкрили кримінальну справу



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Через сутичку з хасидами в Умані відкрили кримінальну справу

Група осіб перешкоджала іноземцям попасти на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження Covid-19

Поліція відкрила кримінальне провадження через конфлікт в Умані, коли група громадян України перешкоджала поселенню прочан-хасидів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Черкаської області.

Як поінформували правоохоронці, 27 серпня близько 23:00 до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою брацлавських хасидів, які прибули до міста для святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана.

«Виїздом на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям попасти на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження Covid-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом. Під час вказаних подій поліцією забезпечено охорону громадського порядку, були встановлені усі особи на місті конфлікту та попереджені подальші активні та протиправні дії», - зазначили в поліції.

Зазначається, що йдеться про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, мешканці Умані перешкоджали громадянам Великої Британії потрапити до власного будинку, який їм офіційно належить.

У ніч на 28 серпня група хасидів намагалися прорватися в Умань.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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