Державність під загрозою. Ярош звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ярош: Ми ще можемо не тільки зупинити ворога, але й перемогти його
фото: скриншот з відео

Ярош наголосив, що українці здатні не тільки зупинити ворога, а й перемогти його

Військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош попередив українців, що наразі державність України перебуває під загрозою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Яроша у Facebook.

«Друзі та подруги, нам всім, зараз, непереливки… Наша державність під великою загрозою як у 2014-у, як у 2022-у… Ворог зовнішній, поступово, досягає мінімальних, але результатів. Ворог внутрішній трясе Державу максимально. Перед всіма нами – дуже важка зима… Як на фронті, так і в тилу. І головне, знову, як при Хмельницькому, чи Скоропадському, чи після Коновальця, самим себе не зжерти, не дати ворогу зробити так, щоб ми самі себе побороли», – йдеться у дописі.

Державність під загрозою. Ярош звернувся до українців фото 1

Ярош наголосив, що всі українці є розсудливими людьми й добре бачать, хто у владі чи в опозиції припускається помилки. Він підкреслив, що кожен має зберігати критичне мислення й діяти разом, адже роз’єднаність лише послабить. Ярош наголосив, що українці здатні не тільки зупинити ворога, а й перемогти його.

«P.S. Мій заклик до єдності не стосується: колаборантів; мародерів; корупціонерів; людей влади, які паразитують на поті та крові українського народу і думають, що влада – це навічно. Ми воюємо заради майбутнього наших дітей та онуків, заради майбутніх поколінь Української Нації, і ми – зобовʼязані перемогти. Ми – або вони. Свобода, або смерть! Слава Україні!», – наголосив військовий.

До слова, екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з 17-річчям. На своїй Facebook-сторінці він також опублікував фотографію юнака на тлі моря та природи.

Раніше Дмитро Ярош емоційно звернувся до свого сина, який закінчив школу. Він висловив віру в те, що покоління, яке виросло під час війни, буде «патріотичнішим, загартованішим і згуртованішим» за попереднє покоління. На його думку, діти завжди мають бути кращими за своїх батьків.

