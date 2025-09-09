Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»

Google заявив у суді, що поділ рекламного бізнесу «прискорить занепад відкритого інтернету»

Протягом місяців Google публічно стверджував, що інтернет «процвітає» і його пошукова система ефективно перенаправляє трафік. Однак у нещодавньому судовому документі компанія визнала, що «відкритий інтернет вже стрімко занепадає». Ця заява була зроблена в рамках судового розгляду, що визначає долю монополії Google в бізнесі рекламних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

У своїй заяві Google стверджує, що пропозиція Міністерства юстиції США розділити її рекламний бізнес є недоцільною, оскільки це лише «прискорить» занепад відкритого вебу, «завдаючи шкоди видавцям, які наразі покладаються на доходи від медійної реклами».

За словами Google, світ реклами змінюється під впливом штучного інтелекту, а також через зростання популярності нових форматів, таких як Connected TV та роздрібні медіа. Компанія вважає, що ринкові сили вже трансформують галузь, тому судові втручання є зайвими.

Визнання Google різко контрастує з її попередньою публічною позицією щодо стану інтернету. Багато цифрових видавців та власників незалежних сайтів уже повідомляли про зниження трафіку після змін в алгоритмах пошуку Google та зростання популярності чат-ботів зі штучним інтелектом. Заява компанії в суді, на думку експертів, відображає реальність, яку переживає індустрія.

У відповідь на публікації, речниця Google Джекі Берте заявила, що фраза була вирвана з контексту юридичної документації. Вона пояснила, що мова йшла про «медійну рекламу у відкритому вебпросторі», а не про інтернет загалом. За її словами, інвестиції у нові формати зростають за рахунок традиційної медійної реклами у відкритому вебі.

Нагадаємо, Google уклав угоду з канадською компанією Brookfield Asset Management на постачання до трьох гігаватів гідроелектроенергії у США. Це найбільша у світі корпоративна угода на постачання чистої енергії для гідроелектростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американська компанія купуватиме електроенергію за 20-річними контрактами на загальну суму $3 млрд. Техногігант також інвестує $25 млрд у дата-центри в Пенсільванії та сусідніх штатах протягом наступних двох років.

До слова, журі присяжних у Сан-Франциско визнало Google винною у порушенні права користувачів на недоторканність приватного життя та зобов'язало компанію виплатити компенсацію у розмірі $425,7 млн ​​за колективним позовом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Позов був поданий у 2020 році. За версією звинувачення, починаючи з 2016 року, Google продовжувала збирати дані зі сторонніх програм, навіть якщо користувачі відключали функцію «Історія програм та веб-пошуку» в налаштуваннях. Присяжні визнали компанію винною у порушенні конфіденційності, але відхилили звинувачення в комп'ютерному шахрайстві.

Сума виплат виявилася значно меншою від $31 млрд, які вимагають позивачі, проте вона стала однією з найбільших компенсацій у справах про захист персональних даних.