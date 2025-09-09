Головна Техно HiTech
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
За словами Google, світ реклами змінюється під впливом штучного інтелекту
фото: Google/Jonny Gios

Google заявив у суді, що поділ рекламного бізнесу «прискорить занепад відкритого інтернету»

Протягом місяців Google публічно стверджував, що інтернет «процвітає» і його пошукова система ефективно перенаправляє трафік. Однак у нещодавньому судовому документі компанія визнала, що «відкритий інтернет вже стрімко занепадає». Ця заява була зроблена в рамках судового розгляду, що визначає долю монополії Google в бізнесі рекламних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

У своїй заяві Google стверджує, що пропозиція Міністерства юстиції США розділити її рекламний бізнес є недоцільною, оскільки це лише «прискорить» занепад відкритого вебу, «завдаючи шкоди видавцям, які наразі покладаються на доходи від медійної реклами».

За словами Google, світ реклами змінюється під впливом штучного інтелекту, а також через зростання популярності нових форматів, таких як Connected TV та роздрібні медіа. Компанія вважає, що ринкові сили вже трансформують галузь, тому судові втручання є зайвими.

Визнання Google різко контрастує з її попередньою публічною позицією щодо стану інтернету. Багато цифрових видавців та власників незалежних сайтів уже повідомляли про зниження трафіку після змін в алгоритмах пошуку Google та зростання популярності чат-ботів зі штучним інтелектом. Заява компанії в суді, на думку експертів, відображає реальність, яку переживає індустрія.

У відповідь на публікації, речниця Google Джекі Берте заявила, що фраза була вирвана з контексту юридичної документації. Вона пояснила, що мова йшла про «медійну рекламу у відкритому вебпросторі», а не про інтернет загалом. За її словами, інвестиції у нові формати зростають за рахунок традиційної медійної реклами у відкритому вебі.

Нагадаємо, Google уклав угоду з канадською компанією Brookfield Asset Management на постачання до трьох гігаватів гідроелектроенергії у США. Це найбільша у світі корпоративна угода на постачання чистої енергії для гідроелектростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американська компанія купуватиме електроенергію за 20-річними контрактами на загальну суму $3 млрд. Техногігант також інвестує $25 млрд у дата-центри в Пенсільванії та сусідніх штатах протягом наступних двох років.

До слова, журі присяжних у Сан-Франциско визнало Google винною у порушенні права користувачів на недоторканність приватного життя та зобов'язало компанію виплатити компенсацію у розмірі $425,7 млн ​​за колективним позовом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Позов був поданий у 2020 році. За версією звинувачення, починаючи з 2016 року, Google продовжувала збирати дані зі сторонніх програм, навіть якщо користувачі відключали функцію «Історія програм та веб-пошуку» в налаштуваннях. Присяжні визнали компанію винною у порушенні конфіденційності, але відхилили звинувачення в комп'ютерному шахрайстві.

Сума виплат виявилася значно меншою від $31 млрд, які вимагають позивачі, проте вона стала однією з найбільших компенсацій у справах про захист персональних даних.

Теги: Google інтернет

