Які європейські міста найбільш зручні для туристів без авто: рейтинг

Афіни – найкраще місто Європи для туризму без авто

Афіни були визнані найкращим містом Європи для відпочинку без використання автомобіля завдяки чудовому громадському транспорту, доступності пам'яток та великим пішохідним зонам. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Компанія Accor, що працює у сфері гостинності, проаналізувала європейські міста за кількома критеріями: частка пішохідних зон у центрі, різноманітність та доступність громадського транспорту, а також близькість пам'яток.

Грецька столиця набрала найвищий бал – 99,75 зі 100, отримавши звання найзручнішого міста для дослідження пішки.

Найбільше враження справив пішохідний пояс, який оточує Акрополь. Райони Афін, такі як Плака, Монастиракі та Псирі, легко доступні один від одного пішки. До узбережжя можна легко дістатися на трамваї, а до аеропорту – на метро. Місто отримало високий бал 97% за доступність та комфорт транспорту, маючи чотири великі залізничні вузли.

На другому місті рейтингу опинився німецький Мюнхен. Ті, хто прилітає літаком, можуть легко дістатися до історичного центру міста поїздом з аеропорту. Окрім того, відвідувачі можуть дослідити місто, прогулюючись пішки.

Також для відпочивальників, які бажають подорожувати між визначними пам'ятками, курсує безліч трамваїв і зручне метро.

Трійку найкращих міст замкнула столиця Португалії. Лісабон має широкий вибір громадського транспорту – від метро до поромів, які перевозять відвідувачів по річці Тагус.

Також у рейтингу зявились такі міста як Софія, Гамбург, Відень

Порту, Мадрид, Цюрих, а замикає рейтинг французьке місто Ліон.

Раніше британський журнал Time Out склав рейтинг 10 найкрасивіших пішохідних маршрутів світу, віддавши перше місце Лікійській стежці (Likya Yolu) в Туреччині.