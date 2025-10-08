Українські студенти безкоштовно отримають підписку на штучний інтелект від Google

Google надає студентам віком від 18 років річну підписку на набір інструментів Google AI Pro

Українські студенти матимуть безоплатний доступ на рік до Gemini та підписки AI Pro від компанії Google. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

«Розвиваємо інноваційну освіту, де українці вчаться, проводять дослідження та розвиваються завдяки технологіям. Google підтримує українських студентів і надає безоплатну підписку на набір ШІ-інструментів AI Pro на 12 місяців», – йдеться в повідомленні.

Що отримають студенти

Gemini 2.5 Pro – чат для допомоги у навчанні та складними темами. Можна завантажувати фото й отримувати пояснення в реальному часі;

Deep Research – інструмент, який самостійно аналізує сотні джерел і створює структурований звіт. Економить години на підготовку курсових чи рефератів;

NotebookLM – персональний асистент для організації знань і конспектів, тепер із розширеними можливостями аудіо- й відеоаналізу;

Veo 3 – перетворює текст або фотографію на восьмисекундне відео зі звуком;

Jules – ШІ-помічник для програмування. Допомагає писати, тестувати й удосконалювати код;

2 ТБ хмарного сховища – достатньо місця для всіх конспектів, документів і проєктів.

Як активувати безоплатний доступ

Google надає студентам віком від 18 років безоплатну річну підписку на набір інструментів Google AI Pro. Для цього потрібно перейти за посиланням і заповнити форму до 9 грудня включно. Згодом надійде лист із підтвердженням та інструкціями з активації.

Нагадаємо, Google анонсував масштабне оновлення браузера Chrome з інтеграцією ШІ-чата Gemini, який зможе аналізувати історію пошуку та виконувати завдання у ролі інтелектуального агента.

До слова, компанія OpenAI запустила нові інтеграції ChatGPT зі сторонніми сервісами, що дозволяє керувати сторонніми сервісами, не покидаючи інтерфейс чат-бота.