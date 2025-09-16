Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів

В останні кілька років Google передала свою роботу з оцінки ШІ, яка включає аналіз, редактуру або зміну відповідей чат-бота Gemini

Більше 200 співробітників, які працювали над оцінкою та покращенням продуктів на основі штучного інтелекту (ШІ) американської корпорації Google, було звільнено без попередження. Про це пише «Главком» із посиланням на журнал Wired.

За словами співробітників, останні скорочення відбуваються на тлі спроб придушити їхні протести, спричинені такими проблемами, як низька заробітна плата та відсутність трудових гарантій. Зазначається, що ці умови вплинули на моральний дух співробітників та поставили під загрозу їхню здатність добре виконувати свою роботу.

В останні кілька років Google передала свою роботу з оцінки ШІ, яка включає аналіз, редактуру або зміну відповідей чат-бота Gemini, тисячам підрядників, що працюють в GlobalLogic, що належить японській компанії Hitachi, і в інших аутсорсингових компаніях.

«Мене просто відключили. Я запитав причину, і вони відповіли «згортання проєкту» – хоч би що це означало», – наводить видання слова звільненого співробітника Ендрю Лозон.

При цьому Ендрю Лозон стверджує, що цього року GlobalLogic почала регулярно звільняти своїх співробітників. «Як ми можемо почуватися в безпеці на цій роботі, якщо знаємо, що нас можуть звільнити будь-якої миті?» – резюмував він.

