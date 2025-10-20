Платформа OnlyFans обігнала Apple, Google за прибутковістю на одного співробітника

У 2024 році загальний обсяг транзакцій на платформі перевищив $10 млрд

Платформа OnlyFans стала лідером серед компаній за прибутковістю на одного співробітника, обігнавши технологічних гігантів, таких як Apple, Google та NVIDIA. За даними фінансово-маркетингової компанії Barchart, кожен співробітник OnlyFans у середньому приносить компанії $37,6 млн, передає «Главком».Цей показник значно перевищує результати провідних технологічних компаній, таких як:

NVIDIA – $3,6 млн,

Apple – $2,4 млн,

Meta – $2,2 млн,

Google – $1,9 млн,

OpenAI та Microsoft – близько $1,1 млн на одного працівника.

Такий високий рівень прибутковості можна пояснити унікальною бізнес-моделлю платформи, що дозволяє авторам монетизувати свій контент без посередників. Автори отримують до 80% доходу від своїх підписників, що є значним стимулом для створення контенту. У той час як штат OnlyFans складає лише 40-50 осіб, кількість користувачів платформи налічує мільйони людей по всьому світу.

У 2024 році загальний обсяг транзакцій на платформі перевищив $10 млрд.

До слова, Державна податкова служба України отримала інформацію про доходи українців на платформі OnlyFans за 2023 рік.

Дані надійшли від компанії Fenix International Ltd, власника платформи, у рамках Конвенції між урядами України та Великої Британії про уникнення подвійного оподаткування та взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.