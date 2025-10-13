Головна Гроші Економіка
Податкова повідомила, скільки грошей цьогоріч отримала Україна з «податку на Google»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Податкова повідомила, скільки грошей цьогоріч отримала Україна з «податку на Google»
З 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 компанію-нерезидента, яка сплачує ПДВ за надання електронних послуг
фото: unsplash.com

Державна програма оподаткування електронних послуг від іноземних компаній діє вже третій рік

За дев’ять місяців 2025 року міжнародні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам, сплатили 10,6 млрд грн так званого податку на Google. Це на 2,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Державної податкової служби Лесю Карнаух.

Державна програма оподаткування електронних послуг від іноземних компаній діє вже третій рік. «Податок на Google» сплачують нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам. Серед найбільших платників цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та Ebay.

Загалом із 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 компанію-нерезидента, яка сплачує ПДВ за надання електронних послуг фізичним особам. Кількість зареєстрованих платників за рік збільшилася ще на 13 компаній.

«Податок на Google» – це неофіційна назва закону або заходів, які зобов'язують міжнародні технологічні компанії, такі як Google, Facebook, Apple, Amazon та інші, сплачувати податки за надання послуг в певній країні.

У контексті України, «податок на Google» часто стосується поправок до Податкового кодексу, які вступили в дію з 1 січня 2022 року. Вони зобов'язують нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам в Україні, реєструватися платниками податку на додану вартість (ПДВ) і сплачувати 20% податку від продажів цих послуг.

Президент Володимир Зеленський у 2021 році підписав закон, за яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Закон «Про податок на Google» Рада схвалила на початку червня того ж року.

Раніше повідомлялося, що надходження до державного бюджету України від так званого податку на Google, який сплачують іноземні компанії, що надають електронні послуги українцям, продовжують стабільно зростати.

