Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном

Ярослава Хортяні: «Мер Будапешта та більшість угорців, які розбираються в політиці, підтримують Україну»

Більшість громадян Угорщини підтримують Україну, однак є й частина людей, яких угорський премʼєр Віктор Орбан і його соратники налаштували проти нашої держави. Про це голова Товариства української культури в Угорщині та Світової федерації українських жіночих організацій Ярослава Хортяні розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Хортяні, до повномасштабної війни Орбан підтримував безвізовий режим та євроінтеграцію України.

«Я тоді була речницею Державного самоврядування українців в угорському парламенті (Державне самоврядування – представництво нацменшини в угорському парламенті – «Главком»). Тоді він обіцяв мені особисто, що буде підтримка з боку Угорщини. Але після 2022 року все змінилося», – розповіла вона.

Як пояснює очільниця Товариства української культури в Угорщині, після початку великої війни угорське суспільство допомагало українським біженцям і підтримувало Україну. Водночас на телебаченні почали виступати політологи, які закликали Україну здаватися.

«Почалася антиукраїнська пропаганда з наративами, що «цю війну не можна виграти зброєю, треба сідати за стіл і домовлятися про мир». В Угорщині кажуть, що ці політолони працюють за російські гроші. Ми вимагали прибрати їх з ефіру. Ще й в цей час з Угорщини поїхала пані посол (Зеленський звільнив посла України Любов Непол у липні 220-го року – «Главком») і країна майже на три роки залишилися без українського амбасадора», – каже вона.

Хортяні підкреслила, що до появи партії «Тиса», яка стає конкурентом Орбана, було менше розмов проти вступу України в ЄС чи НАТО.

«Угорський уряд провів так зване «консультативне анкетне опитування» угорського суспільства з питанням, чи підтримують угорці вступ України до ЄС. Після отримання результатів угорський уряд заявив, що більшість учасників опитування не підтримують. Згодом частина преси підхопила це питання і почали нагнітати антиукраїнську риторику, що Україну не можна впускати в НАТО, що разом з цим ледь не всі хвороби середньовіччя прийдуть і розквітне мафія. Хоча в пресі звучали й інші голоси на підтримку євроінтеграції України», – пояснює голова Світової федерації українських жіночих організацій.

Водночас Хортяні наголошує, що між країнами досі триває співпраця, зокрема модернізація залізничного сполучення та відкриття українських шкіл в Угорщині.

«Але, якщо Євросоюз з 26 країн не може Орбана переконати, то що ми можемо зробити? Хоча зараз з'явилися перші заяви деяких угорських політиків, що після закінчення війни треба заново розбудувати українсько-угорські стосунки. А ми би хотіли, щоб це відбувалося вже, адже Україні потрібна підтримка і Угорщини саме зараз», – пояснює вона.

Крім того, очільниця Товариства української культури в Угорщині каже, що багато угорців усвідомлюють, що Росія може розв’язати Третю світову.

« Дуже багато політологів говорить правду і мають проблеми з урядом через це. Але більшість угорців займається своїм життям. Економіка падає, висока інфляція. Їх цікавлять тільки ціни. І це дуже допомагає уряду налаштувати суспільство, що ворог під боком. Але коли на Польщу направили дрони, то вже Орбан мусив сказати, що ми підтримуємо поляків і не допустимо, щоб російські дрони летіли. Замість того, щоби ноту протесту подати Росії», – каже Хортяні.

Голова Світової федерації українських жіночих організацій наголошує, що частину угорського суспільства налаштували проти української влади, але не проти українців

«Я боялася, що якщо по 10 разів одне й те саме про українців говорять, то це може вплинути на ставлення до українців в Угорщині. Але йду в магазин, всі знають, що я – українка, і ніхто не дивиться на мене рогом. Так само говорять й інші українці. Частину угорського суспільства налаштували проти української влади, але не проти українців. Хоча українських дітей інколи булять в школах. Ми це одразу присікаємо і говоримо з батьками угорських дітей», – додала Хортяні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не має жодних шансів на перемогу у поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка Києва з боку Європейського Союзу є «просто божевіллям».