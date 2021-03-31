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    У Греції студентка отримала умовний термін за вечірку під час локдауну

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    Суд визнав дівчину винною в порушенні норм щодо запобігання передачі хвороб, а також в порушенні громадського порядку - У Греції студентка отримала умовний термін за вечірку під час локдауну
    Суд визнав дівчину винною в порушенні норм щодо запобігання передачі хвороб, а також в порушенні громадського порядку
    Фото ілюстративне

    Студентку засудили до шести місяців і 10 днів ув'язнення, з відстроченням на три роки

    У Греції студентці по обміну з Іспанії призначили умовне покарання і штраф через порушення локдауну і організацію вечірки з десятками гостей.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    21-річну дівчину заарештували вранці в середу, 31 березня, після того як правоохоронцям про вечірку повідомили сусіди.

    Співробітники поліції оштрафували на 300 євро за порушення карантину всіх 52 гостей, господиня отримала штраф у розмірі 3 тисячі євро.

    Суд визнав її винною в порушенні норм щодо запобігання передачі хвороб, а також в порушенні громадського порядку. Студентку засудили до шести місяців і 10 днів ув'язнення, з відстроченням на три роки.

    З початку листопада в Греції діють обмеження, оскільки влада намагається зупинити новий сплеск коронавірусу і смертності. У Греції всього підтвердили 260 тисяч випадків коронавірусу, понад 8 тисяч – летальні.

    До слова, в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.

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    Теги: суд Греція студенти штраф в'язниця карантин
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