У Греції студентка отримала умовний термін за вечірку під час локдауну

Суд визнав дівчину винною в порушенні норм щодо запобігання передачі хвороб, а також в порушенні громадського порядку

Студентку засудили до шести місяців і 10 днів ув'язнення, з відстроченням на три роки

У Греції студентці по обміну з Іспанії призначили умовне покарання і штраф через порушення локдауну і організацію вечірки з десятками гостей.

Про це повідомляє Ekathimerini.

21-річну дівчину заарештували вранці в середу, 31 березня, після того як правоохоронцям про вечірку повідомили сусіди.

Співробітники поліції оштрафували на 300 євро за порушення карантину всіх 52 гостей, господиня отримала штраф у розмірі 3 тисячі євро.

Суд визнав її винною в порушенні норм щодо запобігання передачі хвороб, а також в порушенні громадського порядку. Студентку засудили до шести місяців і 10 днів ув'язнення, з відстроченням на три роки.

З початку листопада в Греції діють обмеження, оскільки влада намагається зупинити новий сплеск коронавірусу і смертності. У Греції всього підтвердили 260 тисяч випадків коронавірусу, понад 8 тисяч – летальні.

До слова, в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.