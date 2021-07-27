Грузія потерпає від негоди (фото, відео)
Сильні дощі розмили автомобільні дороги та затопили двори і вулиці
На заході Грузії пройшли потужні зливи. Це стало причиною підйому рівня води в річках. Про це інформують «Новости-Грузия».
У селах Хобського муніципалітету вода затопила двори, вулиці та сільськогосподарські угіддя. Біля Кутаїсі на ділянці дороги Цхалтубо-Цагері-Лентехі розмито автомобільну дорогу.
Відомо, що стався зсув на сьомому кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері. На цій ділянці дороги заборонено рух всіх видів транспорту.
Додамо, що на півночі Італії пройшов сильний дощ із градом (розміром із яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою.
Нагадаємо, що на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.
Крім того, провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.
Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.
А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.