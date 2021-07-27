Грузія потерпає від негоди (фото, відео)

Грузія ще довго пожинатиме плоди нищівних підтоплень

Сильні дощі розмили автомобільні дороги та затопили двори і вулиці

На заході Грузії пройшли потужні зливи. Це стало причиною підйому рівня води в річках. Про це інформують «Новости-Грузия».

У селах Хобського муніципалітету вода затопила двори, вулиці та сільськогосподарські угіддя. Біля Кутаїсі на ділянці дороги Цхалтубо-Цагері-Лентехі розмито автомобільну дорогу.

Відомо, що стався зсув на сьомому кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері. На цій ділянці дороги заборонено рух всіх видів транспорту.

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Додамо, що на півночі Італії пройшов сильний дощ із градом (розміром із яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою.

Нагадаємо, що на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.

Крім того, провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.

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