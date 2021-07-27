Північ Італії добряче побило градом (фото)
У Фіденці ураган пошкодив дах кількох будинків
На півночі Італії пройшов сильний дощ з градом (розміром з яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою. Про це інформує Corriere della Serra.
Через події траса була тимчасово перекрита. Автомобілі зупинилися колонами в напрямку Мілана поруч з містечком Фіденца.
У Фіденці ураган пошкодив дах кількох будинків. У районі Модени постраждали двоє людей всередині фургона, на який впало дерево.
Стихійні метеорологічні явища мають важко прогнозований характер, призводять до людських жертв та завдають шкоди.
Додамо, що на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.
Нагадаємо, що провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.
Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.
А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не вщухає повінь.