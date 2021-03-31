Хакери з Росії викрали тисячі листів Держдепу США – Politico

У Держдепі США з міркувань безпеки поки не коментують крадіжку електронних листів

Російські хакери викрали тисячі листів чиновників Держдепу США, повідомляє Politico із посиланням на джерела в американському Конгресі.

Викрадання електронних листів відбулося в рамках російських кібератак 2020 року.

Хакери з РФ отримали доступ до електронної пошти бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразіїі та бюро у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.

Представник Держдепу прокоментував, що зараз Штати не можуть обговорювати природу та масштаб цих кібератак з міркувань безпеки.

Politico підкреслює, що наразі незрозуміло, чи була ця крадіжка електронних листів частиною кампанії SolarWinds, під час якої РФ проникла в мережі федерального і приватного секторів США.

Також видання не повідомляє, чи отримали хакери доступ до секретної інформації.

При цьому журналісти Politico вказують, що ця крадіжка може свідчити про доступ російських хакерів до більшої кількості матеріалів уряду США, ніж було відомо громадськості раніше.

Цей злом порушує питання щодо кібербезпеки США – це вже другий за останні 10 років випадкок, коли відомо, що підозрювані російські хакери порушили сервери електронної пошти Держдепу. Російським хакерам також вдалося проникнути в мережі Державного департаменту та комп'ютери Білого дому в 2015 році, нагадує Politico.

У грудні 2020 року спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згодом наприкінці лютого 2021 року Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Також російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

В СБУ заявиляли, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.