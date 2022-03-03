Харків надійно укріплено, набігом взяти його не можливо – Вакарчук

Місто продовжує бомбардувати російська воєнна техніка, знищуючи житлові будинки та соціальну інфраструктуру

Лідер гурту «Океан Ельзи» і громадський діяч Святослав Вакарчук відвідав місто Харків, яке нині зазнає руйнувань від ракетних ударів російських окупаційних військ, що вторглися в Україну.

«З військової точки зору, місто надійно захищено та укріплено. Наша армія надійно тримає оборону. І взяти його набігом, як і Київ, не можливо. Але з моральної точки зору я дуже пригнічений. Востаннє тут був 14 травня 2021 року, а тепер бачиш його іншим. У ньому зруйновано облдержадміністрацію, управління МВС, мерію, військовий госпіталь, дві військові частини… Коли виходиш на площу Свободи, то це нагадує фільм про апокаліпсис», – поділився враженнями музикант в ефірі українського ТБ, повідомляє «Главком».

«Є таке відчуття: сумно, але є надія на те, що ми цей сум перетворимо у злість, яка дозволить розтрощити ворога і викинути з нашої землі», – впевнений співак.

Раніше Вакарчук звернувся до українців із центру розбомбленого Харкова.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини. Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.