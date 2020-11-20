Харківська міськрада планує вперше за три місяці зібратися на сесію

На сесії 2 грудня планують розглянути питання про бюджет

Секретар Харківської міськради Олександр Новак, який на час лікування мера Харкова Геннадія Кернеса виконує обов'язки міського голови, скликав сесію на 2 грудня. Відповідне розпорядження 20 листопада опубліковано на сайті міськради.

«Скликати 38 сесію Харківської міської ради 7 скликання 2 грудня 2020 року о 10.00 у сесійній залі міської ради (майдан Конституції, 7). Внести до проєкту порядку денного 38 сесії питання згідно з додатком», — йдеться у документі.

Згідно з порядком денним, депутати розглядатимуть питання про бюджет, внесення змін до кошторисів витрат та міських програм.

Міськрада також планує внести зміни до Регламенту міськради (його оскаржували представники громадськості), до структури виконавчих органів та положень виконавчих органів.

Востаннє сесія Харківської міської ради VII скликання відбулася 19 серпня, але після того, як захворів Харківський міський голова Геннадій Кернес, сесії щоразу відкладали.

Сесію міськради нового, VIII скликання, має скликати міська територіальна виборча комісія. За законом «Про місцеве самоврядування», перша сесія новообраної ради скликається не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради — це 56 з 84 депутатів Харківської міськради.

Міська виборча комісія ще не зареєструвала усіх депутатів міськради. Паралельно з цим тривають судові процеси: протокол про результати виборів до міськради суд двічі скасовував.

У листопаді Терехов повідомляв, що сесія новообраної міськради збереться до 20 грудня і на ній, як запевняв перший заступник мера, буде Кернес.

До слова, заступник Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова.

9 листопада поліція відкрила і в той же день закрила справу про зникнення Кернеса.

9 листопада також стало відомо, що обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер

Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

До слова, 22 листопада у неділю в 11 містах обиратимуть мерів: список кандидатів.