Загроза з повітря: система захисту неба над Київщиною у бойовій готовності

Кожен розрахунок вчасно отримує своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря

ЗСУ повідомили, як захищають небо над Київщиною

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про готовність наших сил до відбиття загрози з повітря над Київщиною. Про це повідомило Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

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«Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області. Окрім того, дані сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони», – розповів Наєв.

Він зазначив, що вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. «Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому, кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря», – пояснив Наєв.

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Раніше Наєв повідомив, що українська система протиповітряної оборони наразі збиває 80% ракет.

За даними ЗСУ, ймовірність нових ракетних обстрілів залишається дуже високою. Але росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями.