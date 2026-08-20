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«Це ж абсурд». Голова Сейму Польщі відповів противникам допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Це ж абсурд». Голова Сейму Польщі відповів противникам допомоги Україні
Patriot для України спричинили cуперечки у Польщі
фото: wikipedia

Влодзімєж Чажасти нагадав, чим Україна платить за підтримку союзників, та навів цифри про внесок її громадян у польську економіку

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажасти розкритикував політиків, які виступили проти передачі Україні п'яти ракет для систем Patriot. Він наголосив, що подальша підтримка Києва відповідає інтересам самої Польщі та її безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TVN24.

За словами Чажасти, Польща повинна не лише продовжувати допомагати Україні, а й закликати до цього інші країни. Він вважає, що польський парламент та уряд виконують це завдання належним чином.

«Вважаю, що роль Польщі, передусім з огляду на безпеку нашої країни, полягає в тому, щоб допомагати та закликати всіх до допомоги. Мені здається, що цю роль парламент і уряд виконують добре», – заявив Чажасти.

Окремо маршалок Сейму прокоментував передачу Україні п'яти ракет для систем Patriot. Відповідне рішення викликало критику частини польських політиків, однак Чажасти назвав таку реакцію «абсурдною».

«Скільки безвідповідальних політиків з польського боку ламали через це списи. Яке підбурювання людей. Спочатку ця історія виглядала так, ніби ми роззброюємося на користь України. Це ж абсурд», – сказав він.

Чажасти також наголосив, що внесок України та її союзників у протистояння російській агресії не можна оцінювати однаково. За його словами, Європа, Польща та Сполучені Штати надають Україні гроші та зброю, тоді як українці платять кров'ю.

Політик окремо звернув увагу на внесок громадян України в економіку Польщі. За наведеними ним даними, українці становлять 5% усіх працівників у країні та створюють 2,7% її ВВП. «Цього не витре ні Конфедерація, ні PiS, ні пан Навроцький», – наголосив Чажасти.

Маршалок Сейму також навів дані за 2025 рік. За його словами, українці сплатили 25 млрд злотих податку на доходи фізичних осіб, 13 млрд злотих внесків до Управління соціального страхування (ZUS) та 3,8 млрд злотих до Національного фонду охорони здоров'я (NFZ).

Водночас витрати Польщі на медичне обслуговування українців становили 2,3 млрд злотих. «Навіщо розповідати ці дурниці, що ми обкрадаємо поляків і все віддаємо українцям? Не дозволяйте собою маніпулювати», – закликав Чажасти.

Він також нагадав про ставлення польського суспільства до українців на початку повномасштабної російської агресії. За словами політика, чотири роки тому Польща як нація прийняла мільйон українських дітей.

«Що сталося в наших головах? Хто так маніпулював цими головами? Ми знаємо хто: Бонкевич, Навроцький, Чарнек», – заявив політик.

Чажасти закликав поляків згадати про позицію, яку вони займали чотири роки тому. «Якщо чотири роки тому у вас були такі відкриті серця, відкритий розум, і ви були настільки гуманні й розсудливі, ви не змінилися за ці чотири роки. Прокиньтеся», – підсумував маршалок Сейму.

Нагадаємо, раніше польські посадовці посперечалися через ракети для України. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик різко відреагував на заяви колишнього очільника оборонного відомства Маріуша Блащака, який виступив проти можливої передачі Україні ракет для систем Patriot. Томчик назвав безпідставними побоювання, що кілька переданих ракет послаблять польську протиповітряну оборону.

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Теги: Patriot системи ППО Польща

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