Трамп через «дружбу» з Кімом урізав військові навчання США та Південної Кореї

Дональд Трамп: навчання надсилають «недоречний і ворожий сигнал» Північній Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру війни Піту Гегсету суттєво скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю, назвавши їх ворожим сигналом для Пхеньяна. Про це він написав у Truth Social, повідомляє «Главком».

«Виходячи з моїх дуже добрих відносин із Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим фактом, що Сполучені Штати вже давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю, – написав Трамп. – Ці навчання не лише дорогі, причому значну частину цих витрат оплачують Сполучені Штати Америки, як завжди, а й посилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка, відколи Дональд Дж. Трамп є президентом, була безпечною та шанобливою».

скриншот: Дональд Трамп / Truth Social

За словами президента США, скасовувати навчання вже надто пізно, тож він доручив міністру війни Піту Гегсету суттєво їх скоротити.

Окремо Трамп розповів, що нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи хотіла б країна приєднатися до зусиль із денуклеаризації Ірану. «Хоч це й дещо не пов'язано, нещодавно я запитав президента Південної Кореї, чи хотіли б вони приєднатися до нас у денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, і вони сказали: «Ні, дякуємо!», – написав він.

Спільні навчання США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield мають розпочатися 17 серпня. За даними Пхеньяна, у них візьмуть участь десятки тисяч військових, а також техніка США, Південної Кореї та інших країн. Північна Корея раніше називала такі навчання репетицією агресивної війни.

Нагадаємо, напередодні Південна Корея запропонувала КНДР укласти остаточний мир – Сеул пропонує замінити нестабільне перемир'я 1953 року постійним режимом миру та обговорити зупинення ядерної програми Пхеньяна. Північна Корея у 2022 році офіційно оголосила себе ядерною державою і заявляла про відсутність намірів відмовлятися від ядерної зброї, а попередні мирні ініціативи Сеула досі наштовхувалися на жорстку відмову Пхеньяна.