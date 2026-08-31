Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)
Учасники угруповання, за даними слідства, через кол-центри в Україні залучали людей у Казахстані до незаконного збуту наркотиків
В Україні викрили діяльність злочинної організації «Хімпром», яка створила мережу вербувальних call-центрів для залучення людей до міжнародної наркоторгівлі. Масштабну спецоперацію провели правоохоронці України, Албанії та Казахстану у координації з Інтерполом і Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише «Главком».
За даними Національної поліції, через call-центри «Хімпром» шукав людей, які могли працювати у міжнародній наркоторгівлі. Йдеться, зокрема, про хіміків, наркокур’єрів та закладників. Злочинці, за даними слідства, використовували вразливий стан громадян. Кандидатів шукали, зокрема, у групах для біженців у соціальних мережах, після чого масово розсилали їм оголошення про нібито вигідну роботу та обіцяли легкі гроші.
Після залучення до роботи люди потрапляли під жорсткий контроль. За даними правоохоронців, працівників карали значними грошовими штрафами, а тих, хто намагався звільнитися, могли фізично карати та незаконно позбавляти волі. Операція тривала близько року. За цей час правоохоронці остаточно припинили діяльність двох вербувальних ланок, які діяли в Європі та Азії.
У результаті спецоперації взяли під варту сімох осіб, серед яких співорганізатор злочинної організації та вербувальники. Загалом дев’ятьом людям повідомили про підозру, двом із них – заочно. Серед заочно підозрюваних – лідер «Хімпрому», який уже перебуває в міжнародному розшуку та переховується за межами України.
Окремо правоохоронці повідомили про затримання 17 осіб у Казахстані. Ще двоє громадян України, яких підозрюють у незаконному утриманні операторів call-центрів та застосуванні до них насильства, постали перед судом в Албанії. Під час спецоперації правоохоронці також встановили десятки активних учасників «Хімпрому» та виявили 31 Telegram-канал, через які, за даними слідства, здійснювали продаж наркотиків. Правоохоронці вилучили наркотичні речовини та інші докази протиправної діяльності.
У Національній поліції наголосили, що операція стала результатом міжнародної співпраці у боротьбі з транснаціональною наркозлочинністю. До неї були залучені українські правоохоронці, Інтерпол, Європол та американське Управління боротьби з наркотиками.
Варто нагадати, що було викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання «Хімпром». Його учасники вибудували розгалужену систему незаконного заробітку і впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини.
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