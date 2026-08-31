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Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)
Затримано сімох учасників злочинної організації
Фото: Андрій Нєбитов

Учасники угруповання, за даними слідства, через кол-центри в Україні залучали людей у Казахстані до незаконного збуту наркотиків

В Україні викрили діяльність злочинної організації «Хімпром», яка створила мережу вербувальних call-центрів для залучення людей до міжнародної наркоторгівлі. Масштабну спецоперацію провели правоохоронці України, Албанії та Казахстану у координації з Інтерполом і Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише «Главком».

За даними Національної поліції, через call-центри «Хімпром» шукав людей, які могли працювати у міжнародній наркоторгівлі. Йдеться, зокрема, про хіміків, наркокур’єрів та закладників. Злочинці, за даними слідства, використовували вразливий стан громадян. Кандидатів шукали, зокрема, у групах для біженців у соціальних мережах, після чого масово розсилали їм оголошення про нібито вигідну роботу та обіцяли легкі гроші.

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Кадри спецоперації із затримання
Фото: Андрій Нєбитов

Після залучення до роботи люди потрапляли під жорсткий контроль. За даними правоохоронців, працівників карали значними грошовими штрафами, а тих, хто намагався звільнитися, могли фізично карати та незаконно позбавляти волі. Операція тривала близько року. За цей час правоохоронці остаточно припинили діяльність двох вербувальних ланок, які діяли в Європі та Азії.

У результаті спецоперації взяли під варту сімох осіб, серед яких співорганізатор злочинної організації та вербувальники. Загалом дев’ятьом людям повідомили про підозру, двом із них – заочно. Серед заочно підозрюваних – лідер «Хімпрому», який уже перебуває в міжнародному розшуку та переховується за межами України.

Окремо правоохоронці повідомили про затримання 17 осіб у Казахстані. Ще двоє громадян України, яких підозрюють у незаконному утриманні операторів call-центрів та застосуванні до них насильства, постали перед судом в Албанії. Під час спецоперації правоохоронці також встановили десятки активних учасників «Хімпрому» та виявили 31 Telegram-канал, через які, за даними слідства, здійснювали продаж наркотиків. Правоохоронці вилучили наркотичні речовини та інші докази протиправної діяльності.

У Національній поліції наголосили, що операція стала результатом міжнародної співпраці у боротьбі з транснаціональною наркозлочинністю. До неї були залучені українські правоохоронці, Інтерпол, Європол та американське Управління боротьби з наркотиками.

Варто нагадати, що було викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання «Хімпром». Його учасники вибудували розгалужену систему незаконного заробітку і впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини.

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Теги: росія Україна наркоторговля

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