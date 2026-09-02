Виробництво Patriot в Україні. Держсекретар США назвав головну перешкоду

Вашингтон і Київ продовжують переговори про ліцензію, однак навіть після її отримання Україні знадобляться роки для запуску виробництва

Сполучені Штати та Україна продовжують обговорювати можливість ліцензійного виробництва ракет для систем Patriot. Однак навіть у разі позитивного рішення Вашингтона швидко налагодити їх випуск не вдасться через складність створення необхідних виробничих потужностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі The Brian Kilmeade Show.

Під час розмови Рубіо запитали, чи готові Сполучені Штати надати Україні ліцензію, яка дозволила б самостійно виробляти ракети для Patriot. «Це питання зараз обговорюється», – відповів держсекретар США.

Водночас Рубіо наголосив, що навіть отримання дозволу від США не означатиме швидкого початку виробництва. Головною проблемою є необхідність створити відповідну виробничу базу для випуску технологічно складних ракет.

«Нарощування виробництва, навіть якщо ви маєте ліцензію, – це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи», – пояснив Рубіо.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти Patriot. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі він публічно пообіцяв надати відповідну ліцензію.

Водночас згодом Трамп закликав обережно ставитися до передачі іншим державам передових американських військових технологій. Він наголосив, що рішення про надання можливості виробляти сучасне американське озброєння за кордоном потребує особливої уваги. До слова, американські ЗМІ повідомляли, що одним із питань для Вашингтона залишається захист чутливих технологій Patriot.