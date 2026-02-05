Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви

Ігнаціо Кассіс проводить переговори з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс після візиту до Києва прибув з офіційним візитом до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням його допис соціальній мережі X.

Разом із главою ОБСЄ до російської столиці прибув генеральний секретар організації Ферідун Сінірлиоглу.

#OSCE26CH | After our visit to Ukraine, I arrived in Moscow today together with @OSCESecGen Sinirlioğlu.

Dialogue requires engagement with all sides. This is how the #OSCE reaffirms its role as a platform for dialogue and its readiness to support efforts towards a just and… pic.twitter.com/0DLGTMwGTu — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 5, 2026

«Діалог вимагає залучення всіх сторін. Таким чином ОБСЄ підтверджує свою роль як платформи для діалогу та готовність підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів», — написав Кассіс.

В ОБСЄ раніше повідомили, що після візиту Кассіса та Сінірлиоглу до України Києву було представлено низку «інструментів» для підтримки миру після можливого припинення бойових дій. У Москві голова ОБСЄ проводить переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Раніше, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Організація з безпеки і співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглою.

Під час переговорів Зеленський поінформував представників ОБСЄ про наслідки масованих атак Росії, а також обговорив дипломатичні процеси та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій, запланованих на поточний тиждень. Окрему увагу сторони приділили можливим форматам подальшої співпраці між Україною та ОБСЄ.