Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ОБСЄ бере участь у міжнародних дипломатичних зусиллях, пов’язаних із війною Росії проти України
фото: @ignaziocassis

Ігнаціо Кассіс проводить переговори з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс після візиту до Києва прибув з офіційним візитом до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням його допис соціальній мережі X.

Разом із главою ОБСЄ до російської столиці прибув генеральний секретар організації Ферідун Сінірлиоглу.

«Діалог вимагає залучення всіх сторін. Таким чином ОБСЄ підтверджує свою роль як платформи для діалогу та готовність підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів», — написав Кассіс.

В ОБСЄ раніше повідомили, що після візиту Кассіса та Сінірлиоглу до України Києву було представлено низку «інструментів» для підтримки миру після можливого припинення бойових дій. У Москві голова ОБСЄ проводить переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Раніше, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Організація з безпеки і співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглою.

Під час переговорів Зеленський поінформував представників ОБСЄ про наслідки масованих атак Росії, а також обговорив дипломатичні процеси та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій, запланованих на поточний тиждень. Окрему увагу сторони приділили можливим форматам подальшої співпраці між Україною та ОБСЄ.

росія ОБСЄ

