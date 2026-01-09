Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану

Путін може використати прецедент Трампа у Венесуелі на власну користь

Минулого року у Кремлі Володимир Путін приймав Ніколаса Мадуро як ключового союзника в Західній півкулі, підписуючи договір про стратегічне партнерство. Однак блискавична нічна операція США з ліквідації режиму в Каракасі продемонструвала реальні межі російського впливу. Поки Мадуро звикає до тюремних стін Нью-Йорка, Москва намагається перетворити чергову геополітичну поразку на стратегічну можливість. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Російське МЗС очікувано засудило дії Вашингтона. Сергій Лавров висловив «рішучу солідарність» в.о. президента Делсі Родрігес, а представник РФ в ООН Василь Небензя звинуватив США «неоколоніалізмі». Проте сам Путін зберігає прикметне мовчання. На відміну від Сі Цзіньпіна, лідер Кремля не поспішає з персональними заявами.

Це мовчання триває і на тлі захоплення американцями судна під російським прапором. Експерти вбачають у цьому визнання слабкості: після краху режиму Асада в Сирії та ударів США по Ірану, усунення Мадуро стало третьою великою невдачею Москви за короткий термін.

Рейд американського спецназу став болючим ударом по репутації російського ВПК. Венесуела роками озброювалася системами С-300 та «Бук», а Мадуро хвалився 5000 зенітних ракет, що мали б зробити небо над Каракасом неприступним.

«Схоже, ці системи ППО не дуже добре спрацювали, чи не так?» – іронічно прокоментував успіх операції міністр оборони США Піт Хегсет.

Попри приниження, Путін може використати прецедент Трампа на власну користь. Відкрите проголошення США своєї сфери інтересів у Латинській Америці та наміри щодо Гренландії дають Путіну ідеологічне прикриття для його власних імперських амбіцій.

Якщо Вашингтон може «захоплювати» лідерів у своїй півкулі, Кремль вважає, що має аналогічне право на «ближнє зарубіжжя», зокрема на ліквідацію незалежності України.

Тиск США на Данію через Гренландію – це подарунок для Москви, яка прагне підірвати трансатлантичну єдність.

Поки Мадуро готується до суду, Путін демонструє непохитність на внутрішній арені. Під час різдвяної служби він знову назвав війну проти України «священною місією», порівнюючи роль солдата з божественним дорученням.

Хоча видовище Мадуро в кайданах є неприємним нагадуванням про неспроможність Путіна змінити режим у Києві, лідер Кремля робить ставку на те, що у світі «нової дипломатії канонерок» Трампа виживає сильніший. Путін сигналізує: він готовий продовжувати свою «гру престолів», де сила і є єдиним міжнародним правом.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».