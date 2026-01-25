Що зробить Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут: версія The Times

Путін неодноразово погрожував ядерною зброєю, але зберігає мовчання щодо хімічної зброї

У разі затяжної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження. Як інформує «Главком», про це пише The Times.

«Путін може вдатися до використання хімічної зброї, якщо буде вважати, що війна заходить у глухий кут. Окупаційні підрозділи вже вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, яка вперше була використана під час Першої світової війни», – зазначили журналісти.

Згідно з інформацією The Times, західні чиновники стурбовані, що хлорпікрін – це ще не весь російський арсенал.

Кремлівський диктатор неодноразово погрожував ядерною зброєю, але зберігає мовчання щодо хімічної зброї.

Якщо, наприклад, добре відомий західним фахівцям «Новачок» був би використаний на фронті, це могло б призвести до колосальних наслідків і загибелі тисяч людей.

Колишні військові експерти стверджують, що перехід до такої зброї матиме серйозні міжнародні наслідки. Генерал сер Річард Барронс попереджає, що застосування «Новачка» чи подібних речовин приверне увагу світової спільноти, спричинить політичну ізоляцію та потенційно небезпечні наслідки для власних військ, наприклад через зміну напрямку вітру.

Однак Барронс наголошує, що спокуса Путіна особливо висока, «якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни». Крім того, очільник Кремля серед численних версій війни проти України вже озвучував, що конфлікт нібито відбувається для збереження РФ.

Нагадаємо, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.