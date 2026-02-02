Президент України обговорив із главою ОБСЄ нові формати співпраці

Глава держави запропонував Організації з безпеки і співробітництва приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва, віцепрезидентом Швейцарії, федеральним радником та керівником Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Глава держави поінформував посадовців про масовані атаки Росії. «Обговорили дипломатію та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій цього тижня. Торкнулися також можливих форматів співпраці між Україною та ОБСЄ. Запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», – зазначив Зеленський.



Український лідер подякував за підтримку та за пріоритет справедливого миру для України під час швейцарського головування в ОБСЄ.

Як відомо, 1 січня Швейцарія розпочала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яке триватиме рік. На час головування в ОБСЄ Швейцарія планує зміцнювати багатосторонню та інклюзивну дипломатію, просувати демократичні інститути і верховенство прав людини.

Швейцарія очолила ОБСЄ вже втретє після головування в 1996 і 2014 роках. Країна відіграє активну роль у міжнародній дипломатії завдяки своєму нейтральному статусу і традиціям посередництва в мирних переговорах.

Нагадаємо, глава Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив Каріну Одебрінк спеціальним представником з питань викрадених Росією українських дітей. Призначення відбулося після візиту Одебрінк до Києва, під час якого проблему викрадення українських дітей було визнано однією з першочергових.