Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
РФ ігнорує положення конвенції про заборону хімічної зброї
фото: Military Media Center (ілюстративне)

РФ створює загрозу не лише для України, а й для світової системи безпеки

Росія системно порушує міжнародні угоди, зокрема конвенцію про заборону хімічної зброї, застосовуючи на фронті в Україні боєприпаси з токсичними речовинами. Загалом зафіксовано 11 тисяч таких випадків, унаслідок чого отруєння отримали 2 862 українські військові. Про це йдеться у заяві делегації України, виголошеній під час чергового засідання постійної ради ОБСЄ, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ще одним серйозним прикладом є постійне ігнорування Росією положень конвенції про заборону хімічної зброї. Минулого тижня це питання порушувалося на засіданні виконавчої ради ОЗХЗ у Гаазі, де Україна представила докази майже 11 тис. задокументованих випадків використання російськими військами боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини, – прямого порушення Конвенції. Унаслідок цього отруєння зазнали 2 862 українські військовослужбовці», – заявила українська делегація.

Зокрема, Україна наголосила, що ці факти не є поодинокими інцидентами, а становлять системну тактику російської армії, яка порушує міжнародні норми та створює загрозу не лише для України, а й для світової системи безпеки.

Нагадаємо, більшість країн світу, включно з Росією, підписали міжнародну конвенцію 1993 року, яка забороняє використання, виробництво, розробку або накопичення хімічної зброї. Росія є однією з 65 країн, які не лише підписали, а й ратифікували Конвенцію про хімічну зброю. Попри це Москва систематично порушує свої міжнародні зобов'язання.

До слова, нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Російською Федерацією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Теги: ОБСЄ хімічна зброя війна

