«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді

Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія)

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час церемонії проводів національної збірної команди України на Олімпійські ігри відповів на запитання «Главкома» щодо участі в Олімпіаді-2026 росіян та білорусів.

Щодо росіян і білорусів, які будуть на Олімпіаді. Разом вони здобули близько 20 ліцензій. Як оціните їхню кількість? Це хороший результат для України?

Я думаю, що це непоганий результат нашої з вами спільної роботи. Ми можемо порівняти з тією кількістю росіян і білорусів, які були на минулій зимовій Олімпіаді. Це неспівмірні кількості. Я думаю, що це ознака, що міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному та суспільстві загалом.

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: