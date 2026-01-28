Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія)

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час церемонії проводів національної збірної команди України на Олімпійські ігри відповів на запитання «Главкома» щодо участі в Олімпіаді-2026 росіян та білорусів.

Щодо росіян і білорусів, які будуть на Олімпіаді. Разом вони здобули близько 20 ліцензій. Як оціните їхню кількість? Це хороший результат для України?

Я думаю, що це непоганий результат нашої з вами спільної роботи. Ми можемо порівняти з тією кількістю росіян і білорусів, які були на минулій зимовій Олімпіаді. Це неспівмірні кількості. Я думаю, що це ознака, що міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному та суспільстві загалом.

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: Матвій Бідний спорт Олімпіада росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про поїздку італійських гімнасток до країни-агресора повідомив клуб «Ginnastica Fabriano»
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії
24 сiчня, 20:10
Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
18 сiчня, 15:48
Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
16 сiчня, 01:31
Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
15 сiчня, 13:38
Свищев готує звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
15 сiчня, 13:32
45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар»
У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1
13 сiчня, 13:53
Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро в американському літаку
Російська ППО у Венесуелі виявилася недієздатною: NYT з'ясував чому
12 сiчня, 23:33
Безпілотники атакували російський Воронеж
Безпілотники атакували російський Воронеж
10 сiчня, 23:20
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09

Новини

УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк

Новини

Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua