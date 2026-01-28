«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія)
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час церемонії проводів національної збірної команди України на Олімпійські ігри відповів на запитання «Главкома» щодо участі в Олімпіаді-2026 росіян та білорусів.
Щодо росіян і білорусів, які будуть на Олімпіаді. Разом вони здобули близько 20 ліцензій. Як оціните їхню кількість? Це хороший результат для України?
Я думаю, що це непоганий результат нашої з вами спільної роботи. Ми можемо порівняти з тією кількістю росіян і білорусів, які були на минулій зимовій Олімпіаді. Це неспівмірні кількості. Я думаю, що це ознака, що міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному та суспільстві загалом.
Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
