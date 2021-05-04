Хлопець у Кривому Розі вистрелив в обличчя шестирічній дівчинці

За попередньою інформацією, стрільцеві на вигляд 14 років

У Кривому Розі небезпечні розваги підлітків ледь не призвели до трагедії

У Кривому Розі під час відпочинку з родиною біля озера у дівчинку поцілили з пневматичної зброї. Виявилося, що підліток, який перебував у компанії однолітків, стріляв по банках. Про це повідомляє Перший міський.

Інцидент стався ввечері 3 травня. Повідомляється, що група підлітків гралася на березі озера Солене у Довгинцівському районі, стріляючи по пляшках. За попередньою інформацією, один із хлопчиків поцілив у обличчя шестирічної дівчинки, яка відпочивала разом з батьками і трохи відійшла.

Коли дитина повернулася, батьки помітили в неї рану на обличчі і викликали швидку і правоохоронців.

Батьки постраждалої хотіли самотужки затримати стрільця, але той сів у машину до друзів і втік.

За попередньою інформацією, стрільцеві на вигляд 14 років. За словами батька постраждалої дівчинки, підліток стріляв з пневматичної зброї просто з авто.

Нагадаємо, днями у Харкові дитина через вибух петарди втратила два пальці, отримала опіки обличчя та контузію. До слова, раніше у Харкові в черзі до буфету сталась стрілянина.

Минулого місяця у центрі Дніпра кілер застрелив чоловіка у позашляховику Toyota Land Cruiser, після чого зник. Момент нападу і стрілянини 24 квітня на Соборній площі потрапили на камеру відеоспостереження. Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки. Стрілок в масці підбіг ближче і зробив ще кілька пострілів. Чоловік помер від отриманих ран вже в кареті «швидкої допомоги». Загиблого звуть Анар Мамедов (1978 року народження).



