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    Проросійські партії та воєнний стан. Хмельницька міська рада звернулася до Зеленського

    Депутати звернулися до української влади з вимогою розіграти дипломатичні відносини з Росією. - Проросійські партії та воєнний стан. Хмельницька міська рада звернулася до Зеленського
    Депутати звернулися до української влади з вимогою розіграти дипломатичні відносини з Росією.
    фото з відкритих джерел

    Звернення одностайно підтримало 37 обранців

    Депутати Хмельницької ради 23 лютого підтримали звернення до президента і центральних органів влади з пропозиціями запровадити воєнний стан на території Донецької і Луганської областей. Відповідне питання одностайно підтримало 37 обранців на черговій сесії, повідомляє «Главком».

    «Ворог відкрито заявив, що він планує вийти на кордони Донецької і Луганської областей. На мою думку, вводити воєнний стан необхідно було у лютому 2014 року. Адже в нашій риториці останній вісім років «АТО», «ООС», «та сторона», «сепаратисти», «терористи». Немає всього цього – є російсько-українська війна. Ворог – Росія, все інше – похідне», – наголосив міський голова Олександр Симчишин під час сесії.

    Крім цього, хмельницькі депутати звернулися до української влади з вимогою розіграти дипломатичні відносини з Росією і закрити державний кордон з країною-агресором. Також депутати просять заборонити проросійські партії в Україні.

    Як повідомляв «Главком», секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого провів брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.

    Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

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    Теги: Росія церква воєнний стан Олексій Данілов
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    Проросійські партії та воєнний стан. Хмельницька міська рада звернулася до Зеленського