Голова ГУР Буданов попереджав про військову загрозу з боку Росії ще минулої осені

Буданов був призначений на посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони 5 серпня 2020 року.

Ми сильні і готові до всього. Нас не вдасться застукати зненацька, – Кирило Буданов

Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони, полковник Кирило Буданов ще минулої осені попереджав про те, що російська агресія почне наростати у січні-лютому 2022 року. Про це він говорив з виданням Military Times.

«Українська розвідка сильна як ніколи. Ми ще минулої осені попереджали про те, що Росія вдасться до атаки, якій передуватиме психологічний тиск та фальсифікації. Проте ми сильні і готові до всього. Нас не вдасться застукати зненацька», – наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов був призначений на посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони 5 серпня 2020 року.

Його призначення в Офісі президента пояснили «потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань».

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