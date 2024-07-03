Громади зможуть рахувати кількість відходів від руйнувань за уніфікованим методом

Понад 500 людей вже пройшло навчання щодо використання запропонованої методології для розрахунку кількості відходів від руйнувань

Третього липня широкому загалу презентували Методичні рекомендації щодо обліку обсягів відходів від руйнувань, розроблені експертами громадської організації ReThink, що є членом коаліції Ukraine Support Team. Методика дозволить територіальним громадам проводити швидку попередню оцінку кількості утворення відходів на місці руйнувань житлових будинків, освітніх та медичних закладів для планування видатків на демонтаж і логістику, а також розміщення майбутніх переробних потужностей.

За даними офіційних відомств в Україні налічується понад 600 тисяч тонн відходів від руйнувань. Проте, за оцінками експертів ця цифра значно занижена, адже враховує лише ті відходи, які були перевезені до місць їх тимчасового зберігання чи на сміттєзвалища. Тобто офіційна статистика здебільшого не враховує кількість відходів від будівель, що стоять не демонтованими, оскільки досі не існувало методики обрахунку відходів на місцях їх утворення. Крім того, облік кількості відходів від руйнувань не ведуть у зонах активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях.

«Для того, щоб вирішити проблему, необхідно для початку зрозуміти її масштаб. Наші Методичні рекомендації обліку відходів від руйнувань за розрахунковим методом, допоможуть громадам оцінити кількість відходів, яка утворилася внаслідок руйнування будинку та запланувати необхідну інфраструктуру для демонтажу, тимчасового зберігання та переробки цих відходів.

Тільки маючи коректну статистику – де та скільки ми маємо відходів від руйнувань, ми зможемо зацікавити інвесторів у переробці. Власними силами країна з цією проблемою не впорається», – вважає Олена Колтик.

Методичні рекомендації, розроблені експертами ReThink, на основі японської методології обліку відходів від стихійних лих. Вони дозволяють розрахунковим методом оцінити як загальну кількість відходів, утворену внаслідок руйнування будинку, так і за компонентами (як то бетон, цегла, дерево, метал та інші).

В основі лежить виведення норм утворення відходів від руйнувань на 1 метр квадратний залежно від типу будівлі. Таким чином, громади зможуть отримати розрахункову кількість відходів від руйнувань знаючи лише площу забудови чи руйнування і тип будівлі (для багатоповерхівок).

«Понад 500 людей вже пройшло навчання щодо використання запропонованої методології для розрахунку кількості відходів від руйнувань. Ми дуже надіємося, що запропонована нами методологія стане зручним інструментом для громад. Аби полегшити її використання на практиці, ми запускаємо онлайн-калькулятор, який пришвидшить процес обрахунку кількості відходів від руйнувань за їх компонентами».

З повною версією Методичних рекомендацій та онлайн-калькулятором можна ознайомитися на сайті коаліції Ukraine Support Team.