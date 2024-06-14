Росіяни готуються до вивозу музейних фондів з окупованого Криму

У документі, який передано в розпорядження ЦНС, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік «місць евакуації цінностей» на випадок катастроф або воєнних дій

Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації». Про це свідчить лист «мінкульту республіки Крим» на адресу керівників музейних установ півострова, повідомляє Центр національного спротиву.

Причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію РФ:

У документі, який передано в розпорядження ЦНС, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік «місць евакуації цінностей» на випадок катастроф або воєнних дій фото Центр національного спротиву

У документі, який передано в розпорядження ЦНС, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік «місць евакуації цінностей» на випадок катастроф або воєнних дій. Важливо, що перелік таких місць, згідно з російськими законами, мав бути затверджений уже давно, але уточнити інформацію просять через новий «лист мінкульту РФ».

Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня цього року.

Ще один пункт із листа свідчить, що принаймні частину пам’яток культури та історії вивозитимуть саме за межі півострова.

Згаданий лист мінкульту РФ, який змусив окупаційну адміністрацію звертатися до музейників, також є у розпорядженні ЦНС, але наразі його неможливо опублікувати через наявність чутливої інформації.

Проте з нього випливає, що росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму. Музейники в Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду РФ.

За старою російською традицією Москва готується до пограбування кримських музеїв та вивезення найцінніших експонатів, коли росіянам прийде час покинути Крим.

Цікаво, що підписант листа – «заступник міністра культури Андрій Ростенко» – якнайкраще справляється зі справою пограбування Криму. Це колишній глава окупаційної адміністрації Ялти.

І він встиг відсидіти у російському ж СІЗО за обвинуваченнями в оборудках з землею біля моря. Проте до суду справа не дійшла. Ростенко по-тихому вийшов на свободу і опинився на новому напрямі діяльності – у «мінкульті».

Зауважимо, що грабунок або знищення історичних і культурних об’єктів та пам’яток на окупованих Росією територіях виведено на системний рівень. Вже на цей момент у російських музеях зберігають тисячі артефактів українського походження.

До незаконної діяльності залучені російські науковці, які також мають понести відповідальність за свої дії. Волонтери проєкту «Арго» займаються системним дослідженням російських злочинів у культурній галузі.

Нагадаємо, Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях. Про це повідомляє The New York Times.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму націоналізувала активи експрем'єра України Арсенія Яценюка та співачки Джамали. Про це 12 червня повідомив окупаційний голова Криму Володимир Константінов.

До слова, загальна шкода клімату, яку Росія завдала за два роки повномасштабного вторгнення в Україну, склала $32 млрд. Такі дані оновленої оцінки Ініціативи з обліку викидів парникових газів від війни, презентованої на Міжнародній конференції з питань відновлення України у Берліні.