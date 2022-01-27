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    Мер Дніпра Філатов емоційно прокоментував вбивства на «Південмаш»

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    &laquo;Я зневажаю політиків, які заробляють собі бали на піарі, крові та нервах наших людей&raquo; &ndash; Філатов - Мер Дніпра Філатов емоційно прокоментував вбивства на «Південмаш»

    «Я зневажаю політиків, які заробляють собі бали на піарі, крові та нервах наших людей» – Філатов

    фото: LIGA.net

    Солдат Артемій Рябчук розстріляв п’ятьох людей, ще п’ятеро отримали поранення

    Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував стрілянину, яку вночі 27 січня влаштував солдат-строковик на території заводу «Південмаш». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Я не відправляю беззбройних муніципалів ловити автоматчика, що втік, для того, щоб «усі бачили, що мер не залишився осторонь», а волію комунікувати з поліцією та спецслужбами», – написав Філатов.

    Міський голова Дніпра зазначив, що зневажає політиків, які заробляють собі бали на піарі, крові та нервах наших громадян.

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    Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

    Також, Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі.

    Теги: трагедія Борис Філатов Дніпро вбивство мер поліція злочин злочинець солдат час
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    Мер Дніпра Філатов емоційно прокоментував вбивства на «Південмаш»