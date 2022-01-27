Мер Дніпра Філатов емоційно прокоментував вбивства на «Південмаш»

«Я зневажаю політиків, які заробляють собі бали на піарі, крові та нервах наших людей» – Філатов

Солдат Артемій Рябчук розстріляв п’ятьох людей, ще п’ятеро отримали поранення

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував стрілянину, яку вночі 27 січня влаштував солдат-строковик на території заводу «Південмаш». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я не відправляю беззбройних муніципалів ловити автоматчика, що втік, для того, щоб «усі бачили, що мер не залишився осторонь», а волію комунікувати з поліцією та спецслужбами», – написав Філатов.

Міський голова Дніпра зазначив, що зневажає політиків, які заробляють собі бали на піарі, крові та нервах наших громадян.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

Також, Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі.