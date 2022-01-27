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    Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі

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    Президент прокоментував розстріл людей у Дніпрі - Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі
    Президент прокоментував розстріл людей у Дніпрі
    фото: president.gov.ua

    Моторошний інцидент стався сьогодні вночі на «Південмаші» в Дніпрі

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливе вбивство, яке сталося на «Південмаші» у Дніпрі.

    Зеленський висловив співчуття всім тим, хто сьогодні втратив рідних і заявив, що жертвам злочину необхідно надати всю необхідну допомогу.

    За словами президента, зараз він очікує від правоохоронців повну інформацію про те, що сталося. Мотиви стрільця і те, як це стало можливим – все це ще доведеться з'ясувати.

    «Обов'язкові кадрові висновки має бути зроблено найближчим часом», – написав Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

    Теги: трагедія вбивство Володимир Зеленський президент поліція злочин злочинець солдат час
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    Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі