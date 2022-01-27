Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі

Моторошний інцидент стався сьогодні вночі на «Південмаші» в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливе вбивство, яке сталося на «Південмаші» у Дніпрі.

Зеленський висловив співчуття всім тим, хто сьогодні втратив рідних і заявив, що жертвам злочину необхідно надати всю необхідну допомогу.

За словами президента, зараз він очікує від правоохоронців повну інформацію про те, що сталося. Мотиви стрільця і те, як це стало можливим – все це ще доведеться з'ясувати.

«Обов'язкові кадрові висновки має бути зроблено найближчим часом», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.