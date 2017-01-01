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    Хуг хоче зустрітися з новим ватажком «ЛНР»

    Хуг впевнений, що конфлікт можна вирішити лише діалогом
    Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив про готовність до діалогу з лідерами самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік», зокрема з новим ватажком «ЛНР» Леонідом Пасічником. Про це він заявив на брифінгу, передає УНН. [READ_MORE] «СММ завжди готова ввести діалог, так само як і я готовий
    • Сьогодні, 16:59
    • Розсилка
    <span>Александр Хуг</span>
    Александр Хуг

    Хуг впевнений, що конфлікт можна вирішити лише діалогом

    Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив про готовність до діалогу з лідерами самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік», зокрема з новим ватажком «ЛНР» Леонідом Пасічником. Про це він заявив на брифінгу, передає УНН.

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    «СММ завжди готова ввести діалог, так само як і я готовий до діалогу будь з ким. Цей конфлікт можна вирішити лише діалогом», - заявив Хуг, відповідаючи на відповідне питання журналіста.

    Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр.  В той же день у центр міста пригнали бронетехніку

    Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова. 

    24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

    25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

    Леонід Пасічник підтвердив, що співпрацює з одіозним помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

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