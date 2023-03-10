Війська РФ готуються відновити наступ на Вугледар: ISW дав свій прогноз

Окупанти зазнали катастрофічних втрат під час лютневого наступу на Вугледар

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східним військовим округом Рустаму Мурадову за будь-яку ціну взяти Вугледар

Російські війська, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара, хоча постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами й надалі стримуватимуть їх від просування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так особовий склад 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу звернувся до російського військового командування з проханням збільшити кількість артилерійських боєприпасів перш ніж вони замінять 155-ту окрему морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту поблизу Вугледара і проведуть наземні атаки в цьому районі.

Аналітики зазначили, що 155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугледара.

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В ISW вважають, що 136-та мотострілецька бригада замінить сильно деградоване з’єднання в надії відновити наступ поблизу Вугледара, хоча ця заміна не означає підкріплення цих зусиль Росією.

«Ймовірна деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та, як повідомляється, триваючі артилерійські обмеження, ймовірно, не дозволять російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі», – прогнозують аналітики.

В ISW вважають, що внутрішні процеси в керівництві російської армії можуть спричинити потенційне відновлення дорогих наступальних дій поблизу Вугледара, які не обіцяють оперативних переваг.

Повідомляється, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східним військовим округом (СВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову за будь-яку ціну взяти Вугледар, щоб врегулювати широку критику в міністерстві оборони Росії щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара. «…Особисті мотиви Мурадова можуть змусити російські сили в цьому районі все ж відновити ці операції», – кажуть аналітики ISW.