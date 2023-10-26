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У районі окупованого Токмака пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У районі окупованого Токмака пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Мешканці повідомляють про гучні вибухи

Увечері, 26 жовтня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

«Неподалік Токмаку окупанти приймають гарячі подарунки від ЗСУ», – повідомив мер Мелітополя.

«Мешканці повідомляють про гучні вибухи», – додав Федоров.

Нагадаємо, 17 жовтня видання Wall Street Journal писало, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети Atacms по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Російські Telegram-канали після нічного ураження російської техніки поблизу двох міст також заявляли про удар цим типом ракет та публікували фото нібито уламків американського озброєння.

Триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти Telegram інфраструктура озброєння населення Іван Федоров ворог

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