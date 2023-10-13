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Очільник Пентагона прилетів до Ізраїлю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очільник Пентагона прилетів до Ізраїлю
фото з відкритих джерел

США вже передали Ізраїлю бомби малого діаметра

У п’ятницю, 13-го жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва (Ізраїль). Там він планує зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галланом та іншими посадовцями країни. Про це повідомив The Times Of Israel.

Представники міністерства оборони США, які прилетіли до Ізраїлю з Остіном, кажуть, що він хоче наголосити на непохитній підтримці США народу Ізраїлю та те, що США віддані тому, щоби в країни було те, що їй потрібно для захисту.

Зазначається, що США вже передали Ізраїлю бомби малого діаметра, а також ракети-перехоплювачі для його системи протиповітряної оборони «Залізний купол». Очікується, що інші боєприпаси надійдуть якраз сьогодні.

Очікується, що Остін і Галант відповідатимуть на запитання журналістів під час пресконференції.

Вчора до Ізраїлю прилітав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Зеленський може відвідати Ізраїль.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: США Ізраїль війна

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