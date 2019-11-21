Імпічмент Трампа: демократи заборонили викликати сина Байдена на слухання



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Джо Байден і його син Гантер

Демократи проголосували проти ідеї республіканців покликати Гантера Байдена на слухання

Демократи висловилися проти того, щоб сина майбутнього опонента президента Дональда Трампа Джо Байдена - Гантера викликали в конгрес і допитували у справі про імпічмент.

Про це повідомляє C-Span.

Варто відзначити, що демократи проголосували проти ідеї республіканців покликати Гантера Байдена на слухання. Вони здобули перемогу, так як в Палаті представників їх було більше.

Тепер Гантера Байдена не повинні викликати в конгрес на слухання у справі про імпічмент Трампа.

У США розгорівся скандал після того, як анонімний інформатор заявив про тиск Трампа на українського лідера Володимира Зеленського з метою схилити українську владу до розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.