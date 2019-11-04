Імпічмент Трампа: викривач готовий відповісти на запитання республіканців



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Інформатор не відповідатиме на запитання, які можуть загрожувати його безпеці

Комітетам з розвідки і Палати представників, і Сенату було запропоновано «отримати письмові відповіді викривача, під присягою, та за умов покарання за лжесвідчення»

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на адвоката Марка Заїда.

«Адвокат викривача Марк Заїд у себе у Twitter написав, що його команда адвокатів передала відповідну пропозицію члену комітету з розвідки, конгресмену-республіканцю Девіду Нуньєсу», - йдеться в повідомленні.

За словами захисника, комітетам з розвідки і Палати представників, і Сенату було запропоновано «отримати письмові відповіді викривача, під присягою, та за умов покарання за лжесвідчення».

Разом з тим, додав адвокат, інформатор не відповідатиме на запитання, які можуть загрожувати його безпеці.

«Не дивлячись на багаторічну політику комітету з розвідки, спрямовану на захист викривачів, особливо їх анонімності, республіканці намагаються викрити особистість нашого клієнта, що може становити загрозу його/її безпеці та безпеці його/її родини», - написав Заїд у Twitter.

Він додав, що сторона захисту готова до співпраці, аби переконатися, що саме факти, а не партійна належність «спрямовують процес, пов'язаний із викривачем».

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.