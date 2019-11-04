Трамп запевняє, що у нього дуже хороші відносини з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Президент США стверджує, що його підтримка України теж «дуже хороша»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з Україною дуже хороші.

Як повідомляє Fox News, президент США поспілкувався з журналістами на галявині біля Білого дому.

«Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладнати (з іншими державами, - ред.)», - сказав він.

Трамп також додав, що його підтримка України теж «дуже хороша».

Зазначимо, що напередодні Дональд Трамп пообіцяв запросити свого українського колегу Володимира Зеленського відвідати Білий дім.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.