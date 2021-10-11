Covid-19 на Вінниччин: за добу більше сотні нових хворих

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 77 716 вінничан

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 7 людей

На Вінниччині протягом минулої доби, 10 жовтня коронавірус підтвердили у 108 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Це на 94 менше, аніж напередодні. Усього протягом минулої доби 57 пацієнтів одужали. Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 7 людей. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 11 жовтня.

Від початку пандемії на коронавірус захворіли понад 77,7 тис. вінничан. З них одужали 72,2 тисячі осіб. Летальних випадків від ускладнень хвороби зафіксовано 1838.

Загалом протягом минулої доби, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 672 особи, летальних випадків – 207, одужало – 2 053 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23,6 тис. осіб,

методом ІФА – майже 3,5 тис. осіб,

експрес-тестами – близько 25 тис. осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

До слова, протягом минулої доби, 10 жовтня, в Одеській області зафіксували 690 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Раніше повідомлялося, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до «помаранчевої» зони карантину віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.