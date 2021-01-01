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    У світі

    Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США

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    Президент Дональд Трамп не визнає своєї поразки на виборах - Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США
    Президент Дональд Трамп не визнає своєї поразки на виборах

    Заборони, які були введені в квітні і червні, повинні були закінчитися 31 грудня, але будуть продовжені до 31 березня 2021 року

    Чинний президент США Дональд Трамп продовжив кілька імміграційних заборон. Вони блокують в'їзд в країну багатьох бажаючих отримати грін-карту і тимчасових іноземних робітників.

    Про це повідомляє Reuters.

    За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.

    Заборони, які були введені в квітні і червні, повинні були закінчитися 31 грудня, але будуть продовжені до 31 березня 2021 року.

    Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

    Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

    Теги: США вибори Дональд Трамп вибори у США розслідування президент
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