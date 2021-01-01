Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США
Заборони, які були введені в квітні і червні, повинні були закінчитися 31 грудня, але будуть продовжені до 31 березня 2021 року
Чинний президент США Дональд Трамп продовжив кілька імміграційних заборон. Вони блокують в'їзд в країну багатьох бажаючих отримати грін-карту і тимчасових іноземних робітників.
Про це повідомляє Reuters.
За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.
Заборони, які були введені в квітні і червні, повинні були закінчитися 31 грудня, але будуть продовжені до 31 березня 2021 року.
Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.
Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.