Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США

Президент Дональд Трамп не визнає своєї поразки на виборах

Заборони, які були введені в квітні і червні, повинні були закінчитися 31 грудня, але будуть продовжені до 31 березня 2021 року

Чинний президент США Дональд Трамп продовжив кілька імміграційних заборон. Вони блокують в'їзд в країну багатьох бажаючих отримати грін-карту і тимчасових іноземних робітників.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.

Заборони, які були введені в квітні і червні, повинні були закінчитися 31 грудня, але будуть продовжені до 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.