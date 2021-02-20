Глава МОЗ Аргентини пішов у відставку через позачергову вакцинацію чиновників

За даними ЗМІ, щеплення поза чергою отримали кілька чиновників та журналіст

Міністр охорони здоровʼя Аргентини Гінес Гонсалес Гарсія подав у відставку через скандал з позачерговими щепленнями чиновників від коронавірусу.

Про це він повідомив у Twitter, опублікувавши лист на ім’я президента Аргентини.

«Цією заявою у відповідь на ваше прохання я подаю у відставку з посади міністра охорони здоров’я», – йдеться у заяві.

Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB — Gines González García (@ginesggarcia) February 20, 2021

Раніше місцевий журналіст в ефірі радіостанції El Destape розповів про дзвінок міністру з проханням вакцинуватися. Політик запросив його до міністерства охорони здоров’я, де журналіст позачергово отримав російську вакцину «Супутник V». Окрім цього, за даними журналістів, так щеплення отримали ще кілька чиновників.

За даними державних ЗМІ, посаду глави МОЗ обійме заступниця Гарсії Карла Віццотті, пише Deutsche Welle.

Раніше схожий скандал стався в Перу, де кілька політиків також отримали щеплення раніше встановленого для них терміну. Після цього вони змушені були піти з посад.

До слова, у січні президент Аргентини зробив щеплення від Covid-19 російською вакциною.

Відомо, що Російський фонд прямих інвестицій та уряд Аргентини підписали контракт на поставку 10 мільйонів доз препарату. Перша партія вакцини (300 тисяч доз) була доставлена в країну в кінці минулого року.

МОЗ Аргентини дозволило використовувати російський препарат для вакцинації громадян, старших за 60 років.

Також повідомлялося, що в Аргентині зіпсувалися майже пів тисячі доз російської вакцини від Covid-19.