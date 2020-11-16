Коронавірус вражає практично всі органи і системи – лікар-інфекціоніст

Голубовська радить обов'язково зробити щеплення від грипу

Лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, які ускладнення може викликати коронавірус.

В інтерв'ю виданню Ваше здоров'я вона зазначила, що цей вірус вражає практично всі органи і системи, перш за все легеневу, внаслідок чого в подальшому може розвиватися фіброз легенів.

«Тому пацієнтам, які перехворіли на Covid-19 раджу обов'язково зробити щеплення від грипу (через 2-3 тижні після одужання), оскільки грип також супроводжується ураженням нижніх дихальних шляхів, і якщо воно «накладеться» фіброзом, буде дуже важко», - сказала Голубовська.

За її словами, у деяких пацієнтів з коронавірусом розвивається ниркова недостатність. Також дуже поширеним ускладненням є тромбоз судин, тому так важлива антикоагулянтна терапія, якщо вона призначена вчасно і правильно.

«Серце також під ударом Covid-19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні. Спостерігається і негативний вплив вірусу на центральну нервову систему і психіку, який посилюється явищем гіпоксії, а також дією окремих лікарських засобів», - додала Голубовська.

Також Голубовська вважає, що в умовах епідемії коронавірусної інфекції не можна було відкривати школи у вересні.

До слова, як повідомляють джерела на Банковій, президент Зеленський невдоволений роботою очільника МОЗ Максима Степанова. Однак звільняти його зараз не планує. Наразі міністр перебуває на самоізоляції вдома, адже саам підхопив коронавірус. Зокрема, він заявив, що лікуватиметься як звичайний пацієнт, щоб перевірити як працює в умовах пандемії українська медична система. Зазначимо, що Степанов буквально кілька годин побув «звичайним пацієнтом» і вже прийняв важливе рішення.

Також нагадаємо, що вчені назвали ще один симптом Covid-19.

Станом на ранок 16 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 55 млн людей.

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